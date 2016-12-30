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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen operasyonda 113 kilo 340 gram toz esrar ele geçirildi.

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Bursada uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.D'nin (52) doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu kentte satacağı istihbaratına ulaştı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, İ.D'nin geldiği tırın Yiğitler Mahallesi'ndeki kamyon garajında olduğunu belirledi.

Tırın dorsesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 113 kilo 340 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevki sırasında, uyuşturucuyu kime getirdiğini soran basın mensuplarına, "Sana ne neden yaptığım? Sana getirecektim. Niye almadın?" diye cevap verdi.

Etiketler: bursa, uyuşturucu operasyonu
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