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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

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Bursada uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 600 polisin katılımıyla 8 mahallede 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesinin yanı sıra Terörle Mücadele, Asayiş ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de görev aldığı operasyonda,10 zırhlı araç, TOMA ve 4 narkotik köpeği kullanıldı.

Söz konusu mahallelerde trafik ekipleri de yol kontrolü yaparak, şüpheli gördükleri araçları aradı.

Ekiplerce 120 araç ve 800 kişinin güvenlik sorgulamasının yapıldığı operasyonda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, bir miktar metamfetamin, ruhsatsız 2 tüfek ve 2 tabanca, çok sayıda dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, bursa
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