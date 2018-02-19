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Buradasınız : » » Bursa'da turistleri taşıyan minibüs küle döndü

Bursa'da turistleri taşıyan minibüs küle döndü

Bursa’da turistleri otele getiren bir minibüs, park halindeyken alev alev yandı.

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Bursada turistleri taşıyan minibüs küle döndü

Bursa’da Malezyalı turistleri şehirde gezdirip otele getiren servis minibüsü park halinde bulunduğu noktada alev aldı.

Alevler kısa sürede büyürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Uludağ Yolu üzerinde yaşanan yangın sonrası polis ve itfaiye ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışmalarını başlattı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: minibüs, bursa, araç yangını
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