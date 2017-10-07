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Bursa'da trafik kazası: 8 yaralı

Bursa'da hafif ticari aracın beton sulama kanalına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

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Bursada trafik kazası: 8 yaralı

Mahmut Arslan (52) idaresindeki 16 RBL 07 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil Mahallesi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton sulama kanalına çarparak takla attı.

Kazada şoför Arslan, annesi Meryem Arslan (70) ve eşi Meryem Arslan (47) ile Yasin Kobal (2), Merve Kobal (24), İlknur Cüre (25), Ömer Cüre (9) ve Zümranur Cüre (2) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince, Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazada yaralanan İlknur Cüre'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Diğer ambulansın gelmesini yerde yaralı halde bekleyen Cüre'nin 9 yaşındaki oğlu Ömer Cüre annesinin elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü. Daha sonra olay yerine gelen ambulansa konulan anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler: bursa, trafik Kazası
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