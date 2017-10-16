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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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Bursada trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Abdullah Yörüksoy yönetimindeki 16 AG 629 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolunun geçtiği Kazancı Mahallesi kavşağında, Doğan Sedat Saka'nın kullandığı 41 FL 748 plakalı saman yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Abdullah Yörüksoy, olay yerinde hayatını kaybetti, annesi Havva (61) eşi Nuran (27) ile çocukları Şeyma (8), Elif Ravza (4) ve Ali Eren Yörüksoy (3) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: bursa, trafik Kazası
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