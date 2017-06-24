Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da Remzi Ahmet Canberk yönetimindeki 16 JK 551 plakalı otomobil, Bursa-Mudanya karayolunun Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.
Aynı yönde seyreden Burak Çınar'ın kullandığı 16 BKY 11 plakalı otomobil de bu araca çarpmamak için manevra yaparken Nazmi Mesut idaresindeki 16 S 0451 plakalı midibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile yolcu Rıdvan Demir, araçta sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi, Demir ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Mudanya-Bursa karayolu, tek yönlü olarak yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.