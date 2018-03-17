Bursa'da terör propagandasına tutuklama

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen M.Y. ve amcasının oğlu A.Y., evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.Y. ile A.Y.'nin evdeki 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA