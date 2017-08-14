Bursa'da terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu ve örgütün çeşitli eylemlerine katıldığı öne sürülen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda kentte düzenlenen eylemlere katıldığı belirlenen 5 kişi ile Şırnak'ta 2015 yılında gerçekleştirilen bombalı eylemlere katıldığı tespit edilen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.