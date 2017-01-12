Bursa'da telefonla dolandırıcılık

Alınan bilgiye göre, H.G. (35) ve H.E. (29) Gülbahçe Mahallesi'nde oturan E.B'yi (73) telefonla arayarak, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler daha sonra E.B'ye kimlik bilgilerinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ulaştığını ve banka hesaplarının örgüt tarafından kullanıldığını, yanındaki parayı kendilerine vermesi gerektiğini söyledi.

E.B, 700 lira ve bir miktar altınını H.G. ve H.E'ye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan E.B, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri takibe alarak olay yerine yakın bir yerde yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.