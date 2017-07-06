Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının kiralanan mobilya üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tekstil bölümüne de sıçradı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kestel Belediyesi itfaiyeleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahale edilen yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, bazı işçiler, fabrikanın önünde park halinde bulunan ve sahiplerine ulaşılamayan araçları iterek uzaklaştırmaya çalıştı.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Tekstil, dokuma ve iplik alanında faaliyet gösteren, yaklaşık 5 bin 200 metrekare kapalı alana sahip fabrika ve mobilya bölümü, yangında kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

"Yangın süngerlerin tutuşmasıyla başlamış"

Kestel Belediye Başkanı Yener Acar yaptığı açıklamada, yangının çıktığı tekstil fabrikasının büyük bir alana sahip olduğunu ve fabrikanın içinde 4 kiracının bulunduğunu söyledi.

İki katlı binanın üst kattaki kısımlarının kiralandığını belirten Acar, "Yangın, sabah saatlerinde üst kattaki mobilyacının olduğu yerde süngerlerin tutuşmasıyla başlamış. Hemen kısa sürede alt kattaki tekstil firmasına sıçrayarak bundan sonra alevleniyor. Şu anda çok şükür, tamamına müdahale edildi, kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece maddi zarar var." diye konuştu.

Kestel Kaymakamlığına vekalet eden İnegöl Kaymakamı Ali Akça da yangına müdahalede bulunan 2 itfaiye erinin dumandan etkilendiğini, onun haricinde can kaybı veya yaralanmanın olmadığını anlattı.

Yangının çıkış nedeninin itfaiye raporuyla belli olacağını kaydeden Akça, "Yangının mobilya işletmesinden başladığı söyleniyor." dedi.

"Yangın şu anda tamamen kontrol altında"

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım da yangın ihbarının 09.03'te yapıldığını söyledi.

"Bir fabrika ve içinde 4 ayrı işletme ve bir de başka fabrika alanı için yangın ihbarı yapıldı." diyen Tarım, şunları ifade etti:

"İhbardan 3 dakika sonra Kestel itfaiye grubumuz, yangına ilk müdahaleyi yapmıştır. Toplamda 30 araç, 100'ün üzerinde personel ve AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ, fen işleri, park ve bahçeler müdürlükleri gibi ilgili kurumlar, Kestel, Osmangazi ve Yıldırım belediyelerinin ilgili birimleri destek oldu. Yangın şu anda tamamen kontrol altındadır. Yangının çıkış sebebi ve yeri, bölgesi hakkında detaylı incelemeler yapılacak. Şu anda net bilgi yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Endişe edecek bir durum kalmamıştır. Herhangi bir vatandaşın, işçilerin ve personelin sağlık durumunda sıkıntı yoktur. İtfaiyeci arkadaşlarımızda da problem yok."

Yangının çıkış noktasının net olarak belirlenemediği bilgisini veren Tarım, gerekli çalışmaların yapıldığını ve yakın zamanda netleşeceğini sözlerine ekledi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ilgililerden bilgi aldı.