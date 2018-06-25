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Bursa'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 37 yaralı

Bursa Yenişehir'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

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Bursada tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 37 yaralı

Bursa'da Yenişehir'den İnegöl'e tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerini taşıyan Sinan Aslanalp idaresindeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet, Yenişehir-İnegöl karayolunun 8. kilometresindeki Ayaz Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, kamyonetin kasasında bulunan ve yola savrulan işçilerden Suriyeli Gül Abdu (17) ve Badiea Muhammed (40) öldü, 37 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yenişehir ve İnegöl'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Araçtaki işçilerin Suriyeli olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tarım işçileri, kaza, bursa
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