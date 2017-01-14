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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da, Roma dönemine ait 725 gümüş ve bronz sikke ile çok sayıda takı ve obje ele geçirildi.

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Bursada tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars, Ardahan, Iğdır ve Erzurum'da izinsiz kazı yapılarak çıkarılan eski eser niteliğindeki sikke ve objeleri satmak için bazı zanlıların Kars'tan Bursa'ya geldiklerini tespit etti.

Zanlıların Gemlik ilçesinde bir kahvaltı salonunda olduklarını belirleyen İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Operasyonda, Yasin Ç. ve nikahsız birlikte yaşadığı öğrenilen Fatma Ç. gözaltına alındı.

Fatma Ç'nin çantasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 725 gümüş ve bronz sikke, 23 bronz yüzük, 4 bronz bilezik, 11 bronz obje, üzerlerinde şekil ve figürlerin bulunduğu kilden yapılmış 38 obje, 12 bronz kolye ucu ve 10 Osmanlı dönemi parası ele geçirildi.

Zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan eski eser niteliğindeki obje ve sikkeler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler: bursa, Tarihi eser operasyonu, roma dönemi kalıntıları
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