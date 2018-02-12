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Bursa'da suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, suç işlemek için örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

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Bursada suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ilçede faaliyet gösteren bir suç örgütünü iki ay süreyle teknik ve fiziki takibi aldı.

İlçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, B.K., İ.K., H.E.S., E.Y., M.K., F.U., Ü.M., İ.Ö. ve U.F. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kasten adam yaralamak" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: suç örgütü, bursa
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