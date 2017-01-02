Bursa'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için farklı noktalara 5 ton yem konuldu.

Arazi ve sokaklardaki çalışmanın yanında hayvansever derneklerine de 20 ton yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca köpek, kedi, kuş gibi sokaklarda yaşayan ve ağır kış koşullarında açlık sorunuyla karşı karşıya olan hayvanlara vatandaşların da destek sağlaması için "Bir lokma da sen ver" sloganıyla kampanya başlattı. AA