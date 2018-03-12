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Buradasınız : » » Bursa'da sandalda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da sandalda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Bursa’da sal sefasında mahsul kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

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Bursada sandalda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Mihraplı Parkı’nda meydana geldi. Havaların ısınmasını fırsat bilen Gürsel Hava, Leyla Koçyiğit, Hatice Bulamacı, Yaman Akel ve Sefa Gönen, kiralık salla sefa sürmek istedi.

Su seviyesinin yetersiz olması sebebiyle derenin ortasına saplanan salda mahsur kalanlar, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri salda mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Mahsur kalanlar çekilen çelik halata tutunarak kıyıya alındı. 

Kaynak: İHA 

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