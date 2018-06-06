Bursa'da sanayi bölgesinde patlama oldu

Olay, Bursa İnegöl'deki Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sunta fabrikasının devam eden inşaatında meydana geldi.

İlk bilgilere göre yangın, sunta fabrikasının devam eden inşaat çalışmasında görev yapan inşaat işçilerinin yatakhanesinde çıktı. O sırada işçiler yatakhanede değildi.

Kısa sürede yatakhanenin tamamını saran yangında piknik tüpleri de büyük bir gürültüyle patladı. Patlamalar sırasında etraftaki araçlar alev aldı.

Alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yatakhanenin yanı sıra 5 aracı da içine alan yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.

Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangın sebebiyle, yatakhane tamamen kullanılamaz hale geldi.

5 araç zarar gördü

Olayda Ümit Tonbul ve Mehmet Zengin’e ait otomobiller, Turan Tezer ve Regaip Korkmaz’a ait hafif ticari araçlar ile bir kamyonet zarar gördü.

Aracını yangından kurtaran Regaip Korkmaz, "Patlama olduğunu duyunca koşarak geldim. Aracımın bir kısmı yanıyordu. Sonra araçtaki yangını söndürdük. Can kaybının olmaması sevindirici. Araba önemli değil, yansın" dedi.

Kaynak: İHA