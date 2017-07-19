Bursa'da sağanak ve dolu tarım ürünleri zarara uğrattı

Bursa'da Çeltikçi, Yumurcaklı, Yeşilova, Durukay, Kumkadı, Ormankadı ve Tepecik kırsal mahalleri başta olmak üzere, ilçedeki domates, biber, karpuz, kavun ve mısır üreticileri olumsuz hava koşulları nedeniyle mağdur oldu.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada, ilçedeki çiftçilerin ürün hasadına yeni başladığı günlerde bu olumsuzlukla karşılaştıklarını söyledi.

Aydemir, ilçeye bağlı 7 mahallede büyük zarar olduğunu vurgulayarak, "Domates, biber, kavun, karpuz ve mısır tarlalarındaki ürünlerde yüzde 100 dolu zararı var. Yaklaşık 80 bin dönüm ekili alandaki ürünler zarar gördü. Çiftçilerimizi hasar tespit çalışmalarının ardından sigortaya yönlendiriyoruz. Zararımız çok büyük." ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydemir, tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.