  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bursa'da sağanak ve dolu tarım ürünleri zarara uğrattı

Bursa'da sağanak ve dolu tarım ürünleri zarara uğrattı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sağanak ve dolu nedeniyle yaklaşık 80 bin dönüm alandaki tarım ürünleri zarar gördü.

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Bursada sağanak ve dolu tarım ürünleri zarara uğrattı

Bursa'da Çeltikçi, Yumurcaklı, Yeşilova, Durukay, Kumkadı, Ormankadı ve Tepecik kırsal mahalleri başta olmak üzere, ilçedeki domates, biber, karpuz, kavun ve mısır üreticileri olumsuz hava koşulları nedeniyle mağdur oldu.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada, ilçedeki çiftçilerin ürün hasadına yeni başladığı günlerde bu olumsuzlukla karşılaştıklarını söyledi.

Aydemir, ilçeye bağlı 7 mahallede büyük zarar olduğunu vurgulayarak, "Domates, biber, kavun, karpuz ve mısır tarlalarındaki ürünlerde yüzde 100 dolu zararı var. Yaklaşık 80 bin dönüm ekili alandaki ürünler zarar gördü. Çiftçilerimizi hasar tespit çalışmalarının ardından sigortaya yönlendiriyoruz. Zararımız çok büyük." ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydemir, tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: Bursa'da sağanak ve dolu tarım ürünleri zarara uğr, bursa
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