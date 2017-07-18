Bursa'da sağanak ve dolu çiftçiyi zarara uğrattı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Bakırköy, Ova Hamidiye ve Ova Esemen kırsal mahalleri başta olmak üzere, ilçedeki salçalık domates, biber, karpuz, kavun, mısır, salatalık üreticileri olumsuz hava koşulları nedeniyle mağdur oldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ömer Ceylan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ceylan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlardan zarar gören tarlalarda hasar tespitine başladıklarını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de konuyu yakından takip ettiğini belirten Ceylan, ''Gerekli hasar tespitinin ardından çiftçinin zararı karşılanacaktır. Çiftçimiz hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Devletimiz her zaman olduğu gibi yine çiftçimizin yanında olacaktır." diye konuştu.

"70-80 bin ton civarında mahsul zarar gördü"

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem de 2014'teki selden sonra şimdi de dolu felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Erdem, şu ana kadar yaptıkları incelemelerde Bakırköy, Ova Hamidiye ve Ova Esemen mahallelerinde yaklaşık 10 bin dekar alanın zarar gördüğünü belirterek, "70-80 bin ton civarında mahsul zarar gördü. Bu zarar çiftçiye çok ağır gelecektir." ifadelerini kullandı.