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Bursa'da şafak operasyonu: 7 gözaltı

Bursa'da, aranan şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

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Bursada şafak operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan 30 zanlının yakalanmasına yönelik merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde çeşitli adresleri belirledi.

Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 290 polis memurunun katıldığı operasyonla adreslere baskın yapıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve 2 ile 11 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan 7 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülürken operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Etiketler: bursa, Şafak operasyonu
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