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Bursa'da özel okula FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında özel bir lisesinin sahibi ve ortağı olan eşi ile okul müdürü gözaltına alındı.

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Bursada özel okula FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu iddiasıyla KHK ile kapatılan ve bir süre sonra yeniden açılan Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nin sahibi İ.D, eşi ve aynı zamanda ortağı olan M.D. ile okul müdürü S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.D, eşi M.D. ve S.K. gözaltına alındı.

Polis, Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nde de arama ve inceleme başlattı. Gözaltına alınan okul sahibi İ.D. erken saatlerde okula getirildi. Okula gelen ekipler bazı belge ve evraklar ile bilgisayar hard disklerinin kopyalarını aldı.

Öte yandan, kapatılan bazı FETÖ okullarından zaman zaman bu liseye para aktarıldığı, örgütün okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin söz konusu okula yönlendirildiği öğrenildi.

Arama ve incelemelerin sürdüğü okulda görev yapan bazı öğretmenler hakkında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: özel okul, özel lise, nilüfer, bylock, bursa
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