Bursa'da otobüs durağında faciadan dönüldü

Kaza saat 09:00 sıralarında, Bursa'da Mudanya yolu Organize Sanayi Metro İstasyonu önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Şehir Hastanesi inşaatında güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Torna, otomobiliyle mesai bitimi evine gitmek için yola çıktı. Torna, Mudanya yolu üzerinde yanında bulunan iki arkadaşından birini metroya bırakmak için yol kenarındaki cebe girdi. Yola devam edeceği sırada, arkadan hızla gelen bir minibüs otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki otobüs durağına girdi. Durakta kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kazanın şokunu üzerinden atamayan Ahmet Torna, "3 arkadaş işten geliyorduk. Biri metroya binecekti, onu bırakmak için cebe girdik. Sonra çıkıp tekrar yola devam edecektik. Ne olduğunu anlamadım" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA