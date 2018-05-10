  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Bursa'da Osmangazi Hipodromu'na drone'lu operasyon

Bursa'da Osmangazi Hipodromu'na drone'lu operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 900 polis, Osmangazi Hipodromu'na operasyon düzenledi. Operasyonda, ahırlar ve odalar didik didik arandı.

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Bursada Osmangazi Hipodromuna dronelu operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin bulunduğu 900 polis, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki Osmangazi Hipodromu'na operasyon düzenledi.

Özel Harekat Ekipleri, zırhlı araçlar ve Çevik Kuvvet ekiplerinin aldığı önlemle başlayan operasyonda, 250 at ahırı, 170 at yetiştiricisinin üzerleri ve konakladığı odalar didik didik arandı.

Operasyonda narkotik madde arama köpeği "Rona" da yer aldı. Operasyon Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne ait drone ile havadan görüntülendi.

Osmangazi Hipodromu'na giriş ve çıkışlar kapatılırken, arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis Özel Harekat, osmangazi hipodromu, drone, bursa, at, ahır
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