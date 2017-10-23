Bursa'da okullarda 3 milyon lira enerji tasarrufu sağlandı

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan İl Enerji Verimliliği Projesi (EVeP16) kapsamında su, elektrik ve doğalgaz kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalarda, toplam 3 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, müdürlüğe bağlı kurum ve okul binalarında enerjinin verimli kullanımını sağlamak amacıyla İl Enerji Verimliliği Projesi'ni 2015'te başlattıklarını hatırlattı.

Sarıkaya, proje kapsamında enerji kullanımlarıyla ilgili veri tabanı oluşturduklarına işaret ederek, "Bu projenin yürüyebilmesi için yazılıma ihtiyaç vardı. Teknik öğretmenlerin yazdığı yazılımla bu projeyi yönetiyoruz. Tamamen bize ait yazılımın kullanılması bütün okullarda yaygınlaştırıldı. Müdür ve müdür yardımcılarının eğitimleri yapıldı. 17 ilçede enerji yönetimi sorumluları belirlendi. Veri tabanı oluştukça alanda ne kadar bir potansiyele sahip olduğumuzu gördük. Sadece Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yüzde 40'lara varan enerji tasarrufu potansiyelimiz var. Hem ödediğimiz faturalarda hem de kullandığımız metreküp, kilovat/saat gibi birimlerde tasarruf edeceğiz." diye konuştu.

Su kullanımında 1, doğalgazda 2 milyon lira tasarruf

Projeyle okullardaki su, elektrik gibi teknik altyapıları, kaçakların olup olmadığını ve periyodik bakımları bir merkezden yönetmeye başladıklarını dile getiren Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Bir ilçede yaptığımız çalışmalar sonucunda su kullanımında 1 milyon lira civarında tasarruf sağladık. Akıllı sayaçları okullara kurmaya çalışıyoruz. Su aboneliğinde 100 okula akıllı sayaç kurduk. BUSKİ ile yaptığımız protokole göre, saati okumaya giden görevli personel okuduğu zaman kullanım bilgileri aynı zamanda bizim veri tabanımıza da düşüyor. Bu sayede bazı okullarda su kaçağı olduğunu belirledik. Birimdeki arkadaşlarımız o okullara gitti, altyapı iyileştirmelerini yaptı. Akıllı sayaçlar sayesinde 100 okulda metreküp olarak yüzde 20'erde düşüş yani tasarruf sağlandı. Doğalgazda özellikle gaz güvence bedelleriyle ilgili yaptığımız çalışmalarda 2 milyon lira civarında tasarruf sağlandı. Enerji Yönetimi Biriminin yaptığı çalışmalar kapsamında iki yılda 3 milyon liranın üzerinde tasarruf elde edildi. Bu sadece maddi tarafı. Bir de metreküp bazında yani enerjinin kullanımında düşüşler var. Verimlilik anlamında da somut geri dönüşler elde ettik."

Sarıkaya, bu projede Milli Eğitim Bakanlığının onayını aldıklarını, bakanlığın bütün illere aynı projenin uygulanması yönünde talimat verdiğini aktardı.

Projenin yüzde 100 olarak bütün okullarda henüz uygulamaya konulamadığını ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

"100 okulda suyla ilgili, 500 okulda elektrikle ilgili çalışma var. Ayrıca doğalgaz güvence bedelleriyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Enerji verimliliği konusunda asansörlerle de ilgili çalışma yürütüyoruz. Bütün müdürlüğümüze bağlı binalarda ve okullarda 400 civarında asansör var. Bunların büyük çoğunluğu kırmızı etikete sahip. Bunun çok ağır yaptırımları var. Birimimiz 70 civarında asansörün yeşil etikete geçmesini sağladı. Bütün okul ve kurumlarda sistem işlemeye başladığı zaman tasarruf miktarı 3 milyon liranın çok üzerine çıkacak. Oluşturulan veri tabanında bakanlığın 'server'ları kullanılıyor. Bilginin güvenliğine dikkat ediyoruz. Bir okulun veya binanın elektrik, su, doğalgaz, statik gibi inşaatla ilgili bütün teknik projeleri de veri tabanına aktarıyoruz. Veri tabanı kazanların seri numarası, kazanın ömrü ve bakım tarihleri gibi bilgileri de içeriyor. Bu da çok önemli. Bu veri tabanı olduğunda buradan hareketle stratejik eylem planları yapacağız."

Kaynak: AA