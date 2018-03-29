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Buradasınız : » » Bursa'da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi

Bursa'da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi

Bursa'da bir erkek öğrenci yurdunda kalan 112 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan öğrenciler, yurtlarına geri gönderildi.

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Bursada öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi

Görükle Yerleşkesi içinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle ambulanslarla UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve kentteki diğer bazı hastanelere kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin, akşam yemeğinde içinde tavuk etinin de olduğu yemekleri yediği öğrenildi.

Hastanelere götürülen öğrenciler, ayakta tedavileri yapılarak yurtlarına geri gönderildi.

Yemeklerden numune alınarak inceleme başlatıldı

KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, öğrencilerin yemeklerinin dışarıdan getirilmediğini, yurtların yemekhanelerinde hazırlanarak servis edildiğini dile getirdi.

Her gün yemeklerden numuneler alınarak 72 saat saklandığı bilgisini veren Uysal, şunları aktardı:

"Bu işin böyle olmamasını temenni ediyorduk ama oldu. Bundan sonra gerekli tedbirler alınacak. Bununla ilgili çalışmaları başlattık. Numuneleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne verdik. Neticeyi aldığımda nereden kaynaklandığının kesin çözümünü orada bulacağız. Şu anda daha olayın başındayız. Bu işle ilgili olan, sorumlu olan arkadaşlar kimse, onunla ilgili gerekli işlem yapılacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: öğrenci yurdu, gıda zehirlenmesi, bursa
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