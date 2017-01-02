Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.545
    Euro: 3.712
  • BIST: 77851.07
    Altın: 131.021

Kapat
Buradasınız : » » Bursa'da mahsur kalan bekçi kurtarıldı

Bursa'da mahsur kalan bekçi kurtarıldı

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bekçilik yaptığı taş ocağının kulübesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan genci AFAD ekipleri 5 saatlik operasyonun ardından kurtardı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Bursada mahsur kalan bekçi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, kırsal Seçköy Mahallesi'ndeki taş ocaklarında bekçilik yapan Mustafa Arezi (18), kalınlığı 1,5 metreyi aşan kar ile tipi nedeniyle nöbet tuttuğu kulübede mahsur kaldı. Vardiyayı devralmaya gelen Harun Ermiş, taş ocakları yolunun kapalı olduğunu ve Arezi’nin mahsur kaldığını tahmin ederek, durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

Gelen ihbar üzerine AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, operasyon için yola çıktı. AFAD ekipleri, yoldaki karları iş makineleri yardımıyla açtırarak, paletli kar motoruyla bölgeye çıktı. Arezi, donmak üzereyken ekipler tarafından 5 saat süren başarılı operasyonla kurtarıldı. Kırsal mahallenin meydanına getirilen Arezi, NAK ekiplerinin yaptığı sağlık kontrolünün ardından evine götürüldü.

Arezi'nin, GSM şebekesi bulunmadığı için 30 saat boyunca kimseye haber veremediği öğrenildi. AA

Etiketler: AFAD, bursa, osmangazi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER