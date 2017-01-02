Bursa'da mahsur kalan bekçi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, kırsal Seçköy Mahallesi'ndeki taş ocaklarında bekçilik yapan Mustafa Arezi (18), kalınlığı 1,5 metreyi aşan kar ile tipi nedeniyle nöbet tuttuğu kulübede mahsur kaldı. Vardiyayı devralmaya gelen Harun Ermiş, taş ocakları yolunun kapalı olduğunu ve Arezi’nin mahsur kaldığını tahmin ederek, durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

Gelen ihbar üzerine AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, operasyon için yola çıktı. AFAD ekipleri, yoldaki karları iş makineleri yardımıyla açtırarak, paletli kar motoruyla bölgeye çıktı. Arezi, donmak üzereyken ekipler tarafından 5 saat süren başarılı operasyonla kurtarıldı. Kırsal mahallenin meydanına getirilen Arezi, NAK ekiplerinin yaptığı sağlık kontrolünün ardından evine götürüldü.

Arezi'nin, GSM şebekesi bulunmadığı için 30 saat boyunca kimseye haber veremediği öğrenildi. AA