Bursa'da kaybolan küçük çocuk, ormanda bulundu

Bursa’nın Büyükorhan Özlüce Mahallesi’nde iftardan önce arkadaşlarıyla birlikte kapının önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, birden gözden kayboldu.

Küçük çocuk, 80 kişilik ekibin 14 saat süren aramaları sonucu köyün 2 kilometre uzağında ormanlık alanda bulundu. Küçük çocuğun geceyi tek başına ormanda uyuyarak geçirdiği öğrenildi.

80 kişilik ekiple arandı

Edinilen bilgiye göre, anne Medine S., 3 yaşındaki oğlu Ali S. evinin kapısının önünde oyun oynarken köyün çıkışındaki çeşmeden su doldurmaya gitti. Su doldurup geldikten sonra oğlunu evde bulamayan anne, durumu eşine ve köylülere bildirdi.

Bisikletiyle evden ayrılan 3 yaşındaki Ali S.’yi ailesi ve köylüler aramaya başladı. Köyün çıkışında bisikletine ulaşılan çocuktan saatler geçmesine rağmen haber alınamadı.

Gece boyu süren arama çalışmalarına sabahın ilk saatlerinden itibaren devam edildi. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte gece görüşlü drone ile köy ve civarı tarandı.

Jandarma, BAKUT, NAK, AKUT ve İHH kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 80 kişi, ormanlık alanda yayılarak aramaya devam etti.

Ailesi ve köylüler rahatladı

12 saat sonra çocuğun sesini duyan BAKUT ekipleri, Akçapınar mevkisinde alanı daraltıp, Ali S.’yi köyün 2 kilometre uzağında bitkin halde buldu.

Ailesi ve köylüler küçük çocuğun bulunmasının ardından rahatladı.

Olayı anlatan anne Medine S., "İftar vakti eve içme suyu getirmek için evden ayrıldım. Ayrılmadan önce 3 yaşındaki oğlumun önüne yemek koydum. Gidip geldiğimde oğlum Ali’yi evde bulamadım" dedi.

Çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kaynak: İHA