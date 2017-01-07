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Bursa'da kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı

Kent merkezinde 28 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yarım metreyi buluyor.

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Bursada kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı
Bursa'da, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
 
AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, dün gece başlayan yoğun kar, aralıksız sürüyor.
 
Kent merkezinde 28 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yarım metreyi buluyor.
 
Tamamen beyaza bürünen Bursa'da, kar yağışının bugün de devam etmesi, gece hafiflemesi ve sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
 
Bu arada, yoğun kar nedeniyle kentte ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Özellikle ara sokaklarda yayalar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
 
Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 
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