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Buradasınız : » » Bursa'da kamyonla çarpışan iki otomobil alev aldı

Bursa'da kamyonla çarpışan iki otomobil alev aldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde boya yüklü kamyonla iki otomobilin çarpışarak alev alması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Bursada kamyonla çarpışan iki otomobil alev aldı

Bursa-İzmir karayolunda Sanduk M. idaresindeki 34 BFK 23 plakalı tiner ve boya yüklü kamyon, Çingençeşme mevkisinde karşı şeride geçerek Orhan Tilki'nin kullandığı 16 R 1772 plakalı otomobil ile Refik Bakır yönetimindeki 41 R 6353 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından kamyon, 16 R 1772 plakalı otomobilin üzerine devrilerek alev aldı.

Otomobilde sıkışan sürücü Tilki ile aynı araçtaki Tuncay Karaduman, yanarak yaşamını yitirdi. Kazayı yara almadan atlatan diğer otomobilin sürücüsü Bakır, araçtan çıkarak yanmaktan kurtuldu.

Yanan kamyon ve iki otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada yaralanan kamyon şoförü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Etiketler: bursa, trafik Kazası
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