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Buradasınız : » » Bursa'da kamu personeline sıcak hava izni

Bursa'da kamu personeline sıcak hava izni

Bursa'da sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar yarın idari izinli sayılacak.

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Bursada kamu personeline sıcak hava izni

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Hava sıcaklığının yarın yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelliler ve rapor ile belgelemek şartıyla kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları) olanlar, 9 Ağustos Çarşamba günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

Etiketler: bursa, Kamu personeli, sıcak hava
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