Bursa'da işçileri taşıyan midibüs devrildi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün otomobile çarparak başka bir otomobilin üstüne devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine doğru seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 2106 plakalı midibüs, Mudanya Yolu olarak da bilinen Sanayi Caddesi'nde hafif raylı sistem BursaRay'ın İhsaniye İstasyonu yakınında aynı yöne giden Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobile çarptı. Midibüs, çarpmanın etkisiyle savrularak Erdoğan Aktürk'ün kullandığı 16 UAU 77 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

Midibüsün, bir otomotiv fabrikasının 16.00-24.00 vardiyasından çıkan işçilerden bazılarını taşıdığı belirtildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazada, midibüsteki işçilerden Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41) ve Akın Demirkan (41) ile 16 SJT 66 plakalı araçta bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) hayatını kaybetti.

Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralanan ve ambulanslarla kentteki bazı hastanelere kaldırılan 11 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, midibüs ve otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.