Bursa'da işçi servisi kamyona çarptı: 12 yaralı

Erol Y. yönetimindeki 16 S 3626 plakalı minibüs, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Caddesi'nde park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan 11 işçi yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.
Erol Y. yönetimindeki 16 S 3626 plakalı minibüs, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Caddesi'nde park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan 11 işçi yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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