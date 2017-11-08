Bursa'da iplik-boya fabrikasının buhar kazanı patladı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu yakınlarındaki fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle buhar kazanı patladı.

Bu esnada fabrikanın çatısında çökme meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"Şu anda 5 ölü, 4 yaralı var"

Bursa Valisi İzzettin Küçük yaptığı açıklamada, patlama meydana gelir gelmez olay yerine gittiğini söyledi. Küçük, şunları kaydetti:

"Şu anda 5 ölü, 4 yaralı var. Yaralılar, hastaneye intikal etmiştir. Bir saate kadar yaralıların durumu netlik kazanacaktır. Burası tekstil ünitelerinin olduğu bir boyahane. Oradaki sıcak su kazanı patlamış. Şu anda nedeniyle ilgili bir bilgim yok. Bu kazanın neden patladığıyla ilgili inceleme yapılacak, araştırılacak. Bir tedbirsizlik, kusur ne varsa ortaya çıkacak. Gaz sıkışması olduğu kesin. Şiddetli bir patlama, fabrikada göçük var. Çevredeki fabrikalara ve araçlara da hasar vermiş."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, fabrikada büyük bir patlamanın yaşandığını belirtti.

Aktaş, "Yoldan geçenler tamamen etkilenmiş. Bina komple çökmüş. Kazanda bir patlama olmuş. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlama ile ilgili olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Şu anda herhangi bir risk yok

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'daki fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili olarak, şu anda herhangi bir riskin bulunmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Sabah saat 10.30 sıralarında Gülsuyu ilçemizde özel sektöre ait bir boyahanede gaz sıkışması nedeniyle bir buhar kazanı patlaması oldu. Ama çok şiddetli ve ciddi bir patlama. Etkisi diğer çevre fabrikalarda hasara yol açtı ve işçilerin yaralanmalarına sebebiyet verdi. Sayın Valimiz yetkililer şu anda olay mahalinde gerekenleri yapıyorlar. İncelemeler başladı, takipteyiz. Her şey tamamen kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.