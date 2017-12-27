Bursa'da iplik-boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava açıldı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan iplik-boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Gür, bilirkişi raporunun ardından, tutuklu bulunan iş yeri sahibi Şükrü Demir hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açtı.
Bilirkişi raporunun ardından serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı hakkında ise kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi.