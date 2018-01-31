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Bursa’da heyelan: 80 binanın tahliyesine karar verildi

Bursa’da dağ eteklerinde bulunan Mollaarap Mahallesi’nde heyelan nedeniyle asfaltlarda ve binalarda çatlama meydana geldi.

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Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi’nde meydana gelen çatlaklar mahallede korkuya sebep olurken bölgede inceleme yapan ekipler, heyelanın bölgede bulunan eski dere yatağından kaynaklandığını tespit etti.

Bölgede yaşanan toprak hareketliliği sonucu binalarda ve asfaltlarda çatlaklar meydana geldi. Bunun üzerine Valilik bölgede tehlikeli bulunan evlerin tahliyesine karar verdi.

Yaklaşık 80 binanın tahliyesine karar verilirken Yıldırım Belediyesi Zabıta ekipleri yaklaşık 100 vatandaşı evlerini tahliye etmeleri konusunda uyardı.

Bölgede devam eden bir inşaat çalışması ise belediye ekipleri tarafından durdurularak mühürlendi.

Evlerinden can güvenliği için tahliye edilen vatandaşlar, Bursa Valiliği tarafından hazırlanan misafirhanelere ve yakınlarının yanına gönderildi.

Yıldırım Belediyesi bölgede gerçekleşen tahliye işlemleri için vatandaşları taşımak üzere servis ayarladı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali tarafından sabah saatlerinde bölgede inceleme gerçekleştirilerek gerekli adımlar atılacak.

Heyelan olan bölgede incelemede bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Engin Er ve MMO Bursa Şubesi eski başkanı İbrahim Mart, olası bir yağmur yağışında bölgede ciddi risk oluşacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler: bursa heyelan, bursa
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