Bursa'da HDP ilçe başkanları gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP Yıldırım ve Yenişehir ilçe binaları ile Değirmenönü ve Emek mahallelerindeki HDP temsilciliklerinde arama yaptı.

Operasyon kapsamında, HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K, HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D, HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.