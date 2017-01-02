Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.545
    Euro: 3.712
  • BIST: 77851.07
    Altın: 131.021

Kapat
Buradasınız : » » Bursa'da HDP ilçe başkanları gözaltına alındı

Bursa'da HDP ilçe başkanları gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Bursada HDP ilçe başkanları gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP Yıldırım ve Yenişehir ilçe binaları ile Değirmenönü ve Emek mahallelerindeki HDP temsilciliklerinde arama yaptı.

Operasyon kapsamında, HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K, HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D, HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. 

Etiketler: bursa, terör operasyonu, hdp
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER