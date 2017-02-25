Bursa'da gübre hırsızlığı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 125 çuval gübre yüklü römorku, çaldıkları traktöre takıp götürmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.E. ve E.Ş'yi, Çamönü Mahallesi'nde bir arazide traktör kullanırken çalıntı 125 çuval fenni gübreyle birlikte yakaladı.

Şüphelilerin Ebeköy Mahallesi'nden H.Y'ye ait traktörü çaldıktan sonra, aynı gece Ayaz Mahallesi'nden H.H.S'ye ait 125 çuval gübre yüklü römorku traktöre takarak götürdüğü belirlendi.

Daha önce de hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin evinde yapılan aramada, çalıntı birer kamyonet, traktör ve römork, 6 bin 250 kilogram gübre, 2 av tüfeği, bir televizyon ve muhtelif ev eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.