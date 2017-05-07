Bursa'da gazete binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde Yeni Marmara gazetesinin bulunduğu binaya gelen şüpheliler, kapıya doğru ateş edip kaçtı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis, gazetenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda 3 şüphelinin gazetenin önüne gelerek bir süre beklemeleri, daha sonra gruptan birinin zili çaldıktan sonra kapıya doğru ateş etmesi yer alıyor.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Saldırının arkasındaki karanlık güçler ortaya çıkartılmalıdır"

Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Marmara gazetesine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Gelişmiş demokrasilerin temel unsuru basının, silah ve tehdit yoluyla susturulmaya çalışılmasının öncelikle halkın haber alma özgürlüğüne yönelik çirkin bir girişim olduğunu belirten Kolaylı, şunları kaydetti:

"Saldırıda yaşamını yitiren veya yaralanan meslektaşımızın olmaması en büyük tesellimiz. Toplum olarak üzerimize düşen görev, saldırının arkasındaki karanlık güçleri ortaya çıkartmak ve gerekli cezanın verilmesini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda tüm kesimleri göreve davet ediyor, Yeni Marmara gazetesi camiasına geçmiş olsun diyorum." AA