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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Kapatılan Orhangazi Üniversitesinde görev yapmış, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı

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Bursada FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan Orhangazi Üniversitesinde görev yapmış, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, kapatılan Orhangazi Üniversitesinde görev yapmış, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Prof. Dr. Ahmet K, Doç. Dr. Faruk D, Yrd. Doç. Dr. Mustafa İ, araştırma görevlisi Ahmet A, kontrol işletmeni Tülay A, memur Didem T. ile mühendisler Ali K, Ufuk A. ve Kemal P'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait evlerde arama yapılırken, zanlılardan bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edildi.

Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi. AA

Etiketler: Orhangazi Üniversitesi, bursa, fetö
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