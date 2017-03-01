Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan Bursa İl Müftülüğünde görevli 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa İl Müftülüğünde görevliyken ihraç edilen ve açığa alınan 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda H.K, H.A, M.A.S, M.D, H.K, A.D, H.A, İ.Y, İ.N, O.K ve Y.I'yı gözaltına aldı.

Şüphelilere ait adreslerde arama yapan ekipler çok sayıda materyale incelenmek üzere el koydu.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İki şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA