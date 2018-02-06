Bursa'da FETÖ operasyonu: 9 eski polise tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski polislerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve emekli olan 13 polis hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, şüphelileri gözaltına almıştı.

Kaynak: AA