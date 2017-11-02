  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.824
    EURO 4.46
  • BIST 113234.46
    ALTIN 156.823
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bursa'da FETÖ finansörü 41 iş adamı gözaltında

Bursa'da FETÖ finansörü 41 iş adamı gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 41 iş adamı FETÖ'ye bağış yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bursada FETÖ finansörü 41 iş adamı gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfına belirli dönemlerde yapılan operasyonlarda ele geçirilen belgelerle ilgili incelemesini tamamladı.

17-25 Aralık süreci sonrası vakfa yüklü miktarlarda bağış yapan iş adamlarının tespit edilmesinin ardından soruşturma daha da derinleştirildi.

FETÖ'nün vakfına 25 bin ile 500 bin lira arasında değişen miktarlarda bağışlar yaptıkları belirlenen iş adamlarının, örgüt üyeleriyle görüşmeleri, örgütün haberleşme programını kullanıp kullanmadıkları, finansal destek sağlayıp sağlamadıkları, örgütün okul, dernek ve iş yerleriyle irtibatlarının olup olmadığı da incelendi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından vakfa bağış yaptıkları ve örgütle bağlantıları oldukları ileri sürülen 49 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait Bursa, Adıyaman, Bodrum, Şanlıurfa ve İstanbul'daki adreslere dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 41'i gözaltına alınırken, firari 8 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

"FETÖ'ye bağış" soruşturmasında gözaltına alınan iş adamlarının bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: bursa, fetö, fetö iş adamları, PDY, 17-25 Aralık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER