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Buradasınız : » » Bursa'da fabrikadaki patlamada ölenlerin ailelerine ev verilecek

Bursa'da fabrikadaki patlamada ölenlerin ailelerine ev verilecek

Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, Bursa'da iplik-boya fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ev vereceklerini açıkladı.

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Bursada fabrikadaki patlamada ölenlerin ailelerine ev verilecek

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, Bursa'nın Gürsu ilçesinde 8 Kasım'da bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 işçinin ailesine, gelecekle ilgili sıkıntılarını gidermek için OSB'nin kentsel dönüşüm projesinden ev vereceklerini bildirdi.

Buhar kazanının patlamasında ihmalin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Kazanın patlaması için basıncın 3-4 katına çıkması lazım. Başında çalışan işçinin, teknik kadronun da bu olayda hatası vardır. Bütün hatalar bir araya gelince böyle üzücü bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili gerekli raporları hazırlıyoruz. Bu raporlar bitince gerek Bakanlığımıza gerekse Valiliğimize göndereceğiz. 

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, işçileri de düşündüklerini belirterek, "Patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri için de Yönetim Kurulundan karar çıkarttık. Bizim kentsel dönüşüm projemiz vardı. Bu projeden 5 aileye de ev vererek, ölen işçilerin ailelerinin gelecekle ilgili sıkıntılarını gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: bursa, bursa fabrika, bursa patlama, uludağ organize sanayi
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