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Bursa'da ev yangını

Yenişehir ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve duran kalbi sağlık ekibince çalıştırılan 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

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Bursada ev yangını

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yenigün Mahallesi Zorlu Sokak'ta Murat ve Sultan Kartalmış çiftinin çocuklarıyla ikamet ettiği 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında evde dedesi Remzi Kartalmış ile kalan Kayra Kartalmış, yoğun dumandan etkilendi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin kanepe ile televizyonun arasındaki boşlukta baygın halde bulduğu Kayra, Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Duran kalbi müdahaleyle çalıştırıldığı öğrenilen çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Etiketler: yangın, çocuk, bursa
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