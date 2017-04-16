Bursa'da elektrik direği yayaların üzerine devrildi: 4 yaralı

Bursa'da Muzaffer Tekin'in (24) kullandığı 16 RS 355 plakalı otomobil, Bursa-Yalova karayolu Beşyol kavşağı yakınlarında, refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Vofe Mohisa ile çocukları Hene (16), Sine (5), Fatime (8) ve bebek arabasında bulunan 1,5 yaşındaki Muhammed Mohisa'nın üzerine düştü.

Kazada yaralanan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 1,5 yaşındaki Muhammed Mohisa, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anne Vofe Mohisa ise kazadan yara almadan kurtuldu.