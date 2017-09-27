  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Bursa'da doğalgaz sızıntısı sebebiyle patlama: 3 yaralı

Bursa'da bir evin mutfağında doğalgaz sızıntısı kaynaklı patlama ve sonrasında çıkan yangında, anne, baba ve çocukları yaralandı.

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Bursada doğalgaz sızıntısı sebebiyle patlama: 3 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir evde doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamitler Mahallesi 3. Aksu Sokak'ta, Cevdet Türkoğlu'na (48) ait iki katlı binanın giriş katındaki mutfak kısmında doğalgaz sızıntısı oldu.

Sabah saatlerinde okula gitmek için uyanan Berat Türkoğlu (15), lambayı yaktığında içeride biriken doğalgaz yüzünden patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mutfakta başlayan yangında, Cevdet ve eşi Hamidiye (45) ile Berat Türkoğlu yaralandı.

Patlama sesiyle uyanan komşular, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, baba ve oğlunu Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine, anneyi ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yangından yara almadan kurtulan Nazlı (10) ve Gamze Türkoğlu (7) ise akrabaları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: bursaş doğalgaz patlama
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