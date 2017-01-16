Bursa'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Cerrah Mahallesi Yeni Bahar Caddesi'nde oturan Fatma Pala (37), kömür sobasını yaktığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle anne Fatma ile sobanın yanındaki kanepede yatan oğlu Ahmet Pala (20) yaralandı.

Yaralılar yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüzünde ve vücudunda yakınlar meydana gelen Ahmet Pala, yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

Anne Pala'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve gaz dağıtım firması ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Evin duvarında bulunan doğalgaz kutusundan sızan gazın sobanın bulunduğu odaya dolduğu ve patlamanın meydana geldiği belirtildi.

İnegöl Gaz Dağıtım ekipleri, doğalgaz kutusunu yerinden sökerek gaz akışını kesti.

Bu arada hasar gören evde doğalgaz kullanılmadığı belirlendi.

Dede Ahmet Pala, evde olmadığı sırada gelininin sobayı yakmak isterken patlama yaşandığını belirterek, "Yaralanan gelinim ve torunum hastaneye kaldırıldı. Can kaybı yok ama maddi hasarımız fazla. Patlamanın olduğu odanın duvarı zeminden ayrıldı." dedi.