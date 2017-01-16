  • 16 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.784
    EURO 4.016
  • BIST 81711.69
    ALTIN 146.431
Buradasınız : » » Bursa'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Bursa'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı

İnegöl'de bir evin dış duvarına takılı dağıtım kutusundan sızan doğalgazın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bursada doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Cerrah Mahallesi Yeni Bahar Caddesi'nde oturan Fatma Pala (37), kömür sobasını yaktığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle anne Fatma ile sobanın yanındaki kanepede yatan oğlu Ahmet Pala (20) yaralandı.

Yaralılar yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüzünde ve vücudunda yakınlar meydana gelen Ahmet Pala, yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

Anne Pala'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve gaz dağıtım firması ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Evin duvarında bulunan doğalgaz kutusundan sızan gazın sobanın bulunduğu odaya dolduğu ve patlamanın meydana geldiği belirtildi.

İnegöl Gaz Dağıtım ekipleri, doğalgaz kutusunu yerinden sökerek gaz akışını kesti.

Bu arada hasar gören evde doğalgaz kullanılmadığı belirlendi.

Dede Ahmet Pala, evde olmadığı sırada gelininin sobayı yakmak isterken patlama yaşandığını belirterek, "Yaralanan gelinim ve torunum hastaneye kaldırıldı. Can kaybı yok ama maddi hasarımız fazla. Patlamanın olduğu odanın duvarı zeminden ayrıldı." dedi.

Etiketler: İnegöl, doğalgaz, patlama, 2 yaralı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER