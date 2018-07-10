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Bursa'da devrilen metil alkol yüklü tanker alev aldı

Bursa Orhangazi'de devrilerek alev alan metil alkol (metanol) yüklü tankerin sürücüsü yaralı kurtuldu.

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Bursada devrilen metil alkol yüklü tanker alev aldı

Gölcük'ten aldığı 27 ton metil alkolü İnegöl'e götüren Suriye asıllı Ahmed el-Anad yönetimindeki 55 ARV 39 plakalı tanker, Bursa Orhangazi'de Gölyaka Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. 

Bu esnada araçtan atlayan sürücü, yaralı kurtuldu. Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilmesinin hemen ardından alev alan ve patlamalar meydana gelen tanker, yanmaya başladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangın, tekrarlayan patlamalar nedeniyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Tanker, kullanılamaz hale geldi.

Orhangazi-Gölyaka karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: AA

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