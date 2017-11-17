  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Bursa'da deniz uçağı bilet satışları durduruldu

Bursa'da deniz uçağı bilet satışları durduruldu

BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'ın görevi devralmasının ardından deniz uçağı seferleriyle ilgili bilet satışları bugün itibarıyla durduruldu.

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Bursada deniz uçağı bilet satışları durduruldu

Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (BURULAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren deniz uçağının bilet satışları durduruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın daha önce belirttiği BURULAŞ bünyesinde zarar eden faaliyet alanlarına yeni düzenleme getirildi.

BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'ın görevi devralmasının ardından deniz uçağı seferleriyle ilgili bilet satışları bugün itibarıyla durduruldu.

Özel uçuş hizmeti ise devam edecek.

Şirket bünyesinde yer alan Turizm Travel Seyahat Acente hizmeti de bugün itibariyle durduruldu.

Etiketler: bursa, Deniz uçağı
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