Bursa'da cinayet zanlısı 6 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, 9 Nisan'da Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda toprağa kısmen gömülü halde bulunan erkek cesediyle ilgili araştırma yapan İl Jandarma Komutanlığı, olayın aydınlatılması için özel ekip oluşturdu.

Ekipler, Bursa Adli Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından kafasına tabancayla 2 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kişinin 5 Mart'ta kaybolan Ömer Erkmen (25) olduğunu ailesinin de teşhisiyle saptadı.

Cesedin bulunduğu bölgede mayın arama dedektörüyle çalışma yapan jandarma, 2 boş kovan ve 1 kopmuş tespih buldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgili Gürsu ilçesindeki TOKİ konutlarında bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, Erkmen'i tabancayla öldürüp cesedini ağaçlık alanda gömdükleri iddia edilen S.E. (35), Ş.E. (31), M.A.K. (28), F.D. (26), E.E. (26) ve A.U. (31) gözaltına alındı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA