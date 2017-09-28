  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Bursa'da 'ByLock' operasyonu: 36 gözaltı

Bursa'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı.

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Bursada ByLock operasyonu: 36 gözaltı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devler Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu, örgütün kriptolu haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddia edilen 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Yenişehir ilçesindeki adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan "Bylock" programını kullandıkları iddiasıyla Bursa merkez, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Gemlik ilçelerindeki 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri sabaha karşı söz konusu yerlerdeki adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Etiketler: bursa, bylock, FETÖ/PDY
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